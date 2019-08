Mercato Liverpool: Une nouvelle touche pour Lovren ?

Dejan Lovren ne sera pas retenu par Jürgen Klopp, le manager du Liverpool FC. Le défenseur central arrivé de Southampton à l'été 2014 serait même poussé vers la sortie depuis plusieurs semaines, et différentes options se dessinent. Un temps envoyé du côté de l'AC Milan, et plus récemment au Bayer Leverkusen, l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais aurait désormais une nouvelle opportunité en Serie A.

D'après le Corriere dello Sport, l'AS Rome songerait désormais à faire venir le Red en son sein, après avoir tourné le dos à l'hypothèse de signer le Bianconero Daniele Rugani.