Mercato Liverpool: Une lutte avec Tottenham pour Rice

Declan Rice est l'un des meilleurs jeunes milieux de terrain de Premier League cette saison. C'est donc logiquement que le joueur de West Ham, 20 ans, est convoité par plusieurs grosses écuries du championnat. Selon The Sun, l'international irlandais est déjà au coeur d'une lutte entre Liverpool et Tottenham pour un transfert l'été prochain. Les Reds sont a priori un peu avance sur le dossier, mais l'offre de 35 millions de livres (un peu moins de 40 millions d'euros) des Spurs évoquée par les médias britanniques les a remis dans la course. Rice, né à Londres mais sélectionné par la pays d'origine de ses parents, compte déjà plus de 50 apparitions en Premier League avec les Hammers et est titulaire cette saison sous les ordres de Manuel Pellegrini.