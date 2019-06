Mercato Liverpool: Pour Klopp, il faut continuer à dépenser...

Lorsqu'il était encore en poste au Borussia Dortmund, Jürgen Klopp avait fait savoir qu'il n'était pas en accord avec le monde du football-business qui contraint les clubs à recruter des joueurs à prix d'or. Depuis, le technicien allemand passé sous pavillon du Liverpool FC a évidemment changé son fusil d'épaule.

Et l'intéressé encourage même ses dirigeants à continuer d'investir afin de maintenir les Reds au plus haut niveau européen. "Liverpool est un club ambitieux et si nous n'avions pas dépensé les mêmes montants que les autres, nous n'aurions pas pu être compétitifs, a indiqué le récent lauréat de la Ligue des champions à la ZDF. Tout le monde dépense de l'argent, nous devons donc en faire autant".