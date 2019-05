Mercato Liverpool: Mignolet relancé en Premier League ?

En 2016-2017, Simon Mignolet était encore un titulaire indiscutable dans la cage du Liverpool FC. Mais le gardien de but a depuis perdu sa place, et n'est plus qu'un simple remplaçant chez les Reds, où Jürgen Klopp ne l'a sollicité qu'à deux reprises au cours de la saison qui s'achève. Encore sous contrat jusqu'en juin 2021, le Belge de 31 ans souhaite désormais partir, et pourrait bien être exaucé cet été.

En effet, d'après les informations des tabloïds britanniques, Bournemouth s'intéresserait de très près à son profil. Les Cherries sont en quête d'un dernier rempart expérimenté pour succéder à Asmir Begovic, annoncé partant, et concurrencer ainsi le vétéran Artur Boruc (39 ans) et le jeune Mark Travers (20 ans).