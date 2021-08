Mercato : Lionel Messi, et maintenant on fait quoi ?

Presque deux jours après le coup de tonnerre, le soufflé n'est pas encore retombé. En effet, l'annonce jeudi soir du FC Barcelone à propos du départ de Lionel Messi a complètement bouleversé un été qui s'annonçait plutôt calme sur la planète foot, période post pandémie de Covid-19 oblige. Depuis, l'avenir du prodige argentin est forcément sur toutes les lèvres et les plus gros cadors européens ont forcément du réagir à ce départ surprise. Il faut dire que La Pulga semblait être sûr de prolonger avec le Barça et qu'un sextuple Ballon d'Or libre, ça ne court pas les rues en général. Cependant, seuls quelques clubs peuvent en rêver.

Le PSG seul au monde ? Auteur d'un mercato estival déjà très bon, avec les recrutements de joueurs en fin de contrat (Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos et Georginio Wijnaldum) et l'achat d'Achraf Hakimi (pour environ 60 millions d'euros), le Paris Saint-Germain semble désormais le grand favori pour accueillir Messi, orphelin de son club de toujours. Ce dernier étant incapable de le prolonger à cause d'importants soucis financiers. D'autant plus que le club de la capitale a l'air d'être le seul, tant financièrement que sportivement, à pouvoir saisir cette opportunité en or. Cités, Manchester City et Chelsea semblant hors course pour diverses raisons, à moins d'un énième retournement de situation de dernières minutes.

Après Messi, quid de Mbappé ? Surtout qu'entre Neymar, Angel Di Maria et Leandro Paredes, l'Argentin ne manque pas de connaissances poussant à le faire venir en France. « Abasourdi » de ne pas prolonger avec Barcelone d'après L'Equipe, Messi a depuis vu le PSG se montrer des plus offensifs sur le dossier pour tenter de conclure l'affaire le plus rapidement possible et ainsi éviter toutes mauvaises surprises. Avec un contrat record à la clef, La Pulga pourrait donc prochainement rejoindre Paris. Indécis sur son avenir, Kylian Mbappé pourrait être enfin définitivement convaincu par le projet porté par Nasser Al-Khelaïfi. Eléments de réponse dans les prochains jours.