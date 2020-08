Mercato : Lionel Messi aurait choisi Manchester City

Le feuilleton Lionel Messi débute à peine et promet d’être riche en rebondissements. La star du FC Barcelone a décidé de ne pas prolonger son aventure en Catalogne et ce, malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2021. Le génie argentin aurait signifié sa décision par un « burofax » (service qui certifie le contenu de l’envoi) aux dirigeants catalans. Selon les médias espagnols, une clause dans son contrat lui permettrait de le rompre unilatéralement. Une véritable bombe qui a totalement bouleversé l’Espagne et l’Europe du football.

Un coup de fil entre Guardiola et Messi !

Forcément, après ce choc, la question est de savoir quel club aura la chance d’accueillir La Pulga ? Marcelo Bechler, journaliste d’Esporte Interativo, qui s’est fait connaître pour avoir annoncé le départ de Neymar au PSG, a la réponse : Manchester City ! Le sextuple Ballon d’Or aurait déjà eu au téléphone Pep Guardiola avec qui il entretient d’excellentes relations. Les Citizens, éliminés de la Ligue des Champions rapidement cette saison, ont une occasion en or de frapper très fort. Reste à savoir désormais si d’autres clubs aussi puissants ne vont pas se mêler à la bataille…