Et s'il faisait finalement d'une pierre deux coups ? En fin de contrat avec le FC Barcelone au mois de juin prochain, Lionel Messi a décidé de ne pas presser les choses et de discuter de son futur au dernier moment. Si son père, Jorge Messi, a débarqué il y a de cela quelques jours en Espagne, les tractations avec le Barça n'ont pas officiellement débutées pour autant et La Pulga réfléchit son projet. Avec une idée de plus en plus précise.



Selon les informations de Todofichajes, l'international argentin serait ainsi prêt à se réengager avec son club de toujours, mais pour une durée des plus minimes. Le média précise donc que Lionel Messi accepterait de prolonger d'un an seulement, pour se laisser ensuite la possibilité de partir tenter l'aventure aux Etats-Unis. Découvrir la Major League Soccer, une ambition réelle pour le numéro 10 auquel l'Inter Miami de David Beckham fait les yeux doux depuis un bon moment déjà.

"So long" Paris

"So long" pour le Paris Saint-Germain et Manchester City qui ne devraient donc pas parvenir à recruter le sextuple Ballon d'or. Adieu également les espoirs de Joan Laporta qui rêvait de faire signer un contrat longue durée à son protégé. En attendant, l'homme de trente-trois ans devra rester concentré sur la fin de saison de son équipe, toujours en lice pour un doublé coupe d'Espagne-championnat.