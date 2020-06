L’Inter Milan cherche actuellement un remplaçant à son buteur argentin Lautaro Martinez, même si ce dernier n’est pas encore parti. Pendant un moment, les responsables lombards ont pensé mettre la main sur Edinson Cavani, en fin de contrat au PSG. Des contacts ont été noués, mais ils n’ont rien donné. Pour la simple raison qu’El Matador a d’autres plans pour la suite de sa carrière. Il est en discussions avancées avec l’Atlético Madrid, club avec lequel il était déjà proche de s’engager en janvier dernier. Résultat : les Italiens ont changé de cible et visent désormais Alvaro Morata de… l’Atlético.

A l’Inter, Morata retrouverait Conte

Selon le quotidien italien Tuttosport, les Nerazzurri voient en effet l’attaquant international espagnol comme la solution à leur problème. Le hic, c’est que les Rojiblancos n’ont pas encore payé intégralement les 55M€ qu’ils doivent à Chelsea pour son transfert. Un accord est toujours possible malgré ça, mais il est peu probable qu’un transfert se concrétise pour une somme inférieure à celle mentionnée plus haut. Reste à savoir jusqu’où l’Inter est disposé à monter pour faire venir dans ses rangs l’ancien attaquant de la Juventus. Sachant qu’Antonio Conte apprécie très particulièrement ce joueur, vu qu’il l’a déjà eu sous ses ordres à Turin et à Chelsea, on peut imaginer que les Lombards soient enclins à faire des efforts importants pour boucler ce dossier.