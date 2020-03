Mercato : l'Inter Milan ne lâche pas Giroud

Tout proche de l'Inter Milan lors du dernier mercato hivernal, Olivier Giroud pourrait finalement rejoindre le club lombard l'été prochain. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, l'Inter souhaiterait toujours s'attacher les services du champion du monde français, malgré le couac du mois de janvier. Par son efficacité, son jeu de fixation et sa mentalité, Giroud est apprécié par Antonio Conte, qui l'a dirigé à Chelsea.

Giroud voulait aller à l'Inter Milan cet hiver

Récemment, Olivier Giroud a reconnu dans des propos accordés à Téléfoot que l'Inter Milan était bien sa destination privilégiée l'hiver dernier, mais que l'affaire avait capoté au dernier moment. "Je me voyais ailleurs après avoir vécu six mois compliqués. J'ai tout fait pour partir c'est vrai", avait-il également expliqué, soulignant avoir été contacté par l'Olympique Lyonnais. Le champion du monde a repris des couleurs à Chelsea, depuis, inscrivant plusieurs buts importants avant la suspension de la Premier League. Frank Lampard, son entraîneur, a loué son attitude : "Giroud joue très bien et est fantastique dans le vestiaire".