Mercato : l'Inter Miami désormais en pole pour recruter Messi ?

L'Arabie Saoudite, le FC Barcelone, l'Inter Miami ... Lionel Messi possède plusieurs points de chute en vue de son avenir, lui qui a disputé son dernier match avec le Paris Saint-Germain lors de la dernière journée de Ligue 1 face à Clermont. Sauf que pour l'heure, le septuple Ballon d'Or n'a pas encore dévoilé sa destination. Si son père et agent Jorge Messi a assuré que son fils souhaitait revenir au Barça, le club catalan pourrait cependant tout perdre et ne jamais revoir la Pulga. Car comme le révèle L'Equipe, il semble que ce soit désormais l'Inter Miami qui soit en pole pour recruter l'Argentin.

Direction la MLS

Le champion du monde 2022 ne devrait pas privilégier l'offre monumentale de l'Arabie Saoudite, ne souhaitant pas poser ses valises dans le Golfe avec sa femme et ses enfants. Si son épouse souhaiterait un retour à Barcelone, la défiance du président Joan Laporta pourrait jouer en défaveur du club catalan. Et profiter à l'Inter Miami, le club de David Beckham. Car en Floride, on y croit de plus en plus pour attirer Messi, qui devrait annoncer son choix dans les prochaines heures. L'Inter Miami pourrait bien coiffer ses concurrents sur le fil et l'Argentin pourrait aller découvrir la MLS. Pour l'heure, tout est encore possible et le suspense est grand.