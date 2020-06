Renato Sanches a signé une première saison au LOSC très convaincante. Le milieu de terrain portugais s’est parfaitement adapté aux Dogues et même si cela ne se voit pas trop à travers ses statistiques (3 but et 1 passes décisives), il a justifié l’investissement qu’a fait sur lui le club nordiste. Ayant réussi à se refaire une santé dans le nord de la France, le champion d’Europe 2016 intéresse logiquement d’autres clubs. Cependant, Lille n’est pas vendeur. Gérard Lopez, le président du club, l’a affirmé mardi soir.

Lille a plusieurs offres pour Renato Sanches

Invité de l’émission After Foot sur RMC, l’homme fort du LOSC a indiqué qu’il voulait « garder » sa pépite lusitanienne. Il a aussi révélé avoir d’ores et déjà reçu « des offres très intéressantes » pour l’ancien bavarois, mais il n’est pas question de se séparer d’un des meilleurs éléments de l’effectif. L’objectif est de préserver un effectif compétitif, capable de retrouver le podium de la Ligue 1 la saison prochaine et aussi faire bonne figure en Ligue Europa. Concernant le principal intéressé, il devrait être touché par ce signe de confiance et content de rester au sein d’une formation où il a retrouvé un niveau comparable de celui qui lui avait permis de remporter le titre de Golden Boy il y a quatre ans.

