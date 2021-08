Mercato : Lille ne fait pas de cadeau à Nice

Le LOSC n'est pas prêt à laisser partir l'un des joueurs qui lui a permis de conquérir le titre de champion de France la saison passée. Alors que le nom de Burak Yilmaz revenait de plus en plus du côté de l'OGC Nice depuis quelques jours, le président lillois, Olivier Létang, a mis fin aux espoirs de Christophe Galtier.

L'entraîneur des Aiglons espérait bien parvenir à attirer le vétéran turc de trente-six ans, mais Lille en a décidé autrement. L’Équipe relaye ainsi les propos du président Létang : "Quand Burak ne veut pas rester dans un club, et cela lui est déjà arrivé dans sa carrière, il demande à partir. Mais il nous a dit, à Jocelyn (Gourvennec) et à moi, qu'il souhaitait rester. Il ne peut pas nous dire ça et envisager un départ. C'est impossible et c'est limpide."

Et Olivier Létang de mettre un point final à l'histoire : "Le dossier Burak est mort. Il ne partira pas." Nice devra donc chercher dans une autre direction pour trouver un attaquant.