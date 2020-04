Lyon, Lille, Leipzig, Dortmund, Arsenal, Naples, Leicester ou le Bayern Munich sont autant de formations qui suivent avec attention Jonathan David. Une liste de prétendants qui en dit long sur les qualités du joueur de La Gantoise et de l'été agité qui l'attend. Le milieu offensif est la révélation du championnat belge. Avec 18 buts et 8 passes décisives en 27 apparitions, il est le joueur le plus décisif de la saison. Et il n'a que 20 ans. Le droitier est un joueur rapide, technique et polyvalent. L'archétype du footballeur moderne. Mais en plus d'avoir déjà d'énormes qualités, ce francophone né de parents haïtiens possède une marge de progression gigantesque. De quoi attirer l'attention des plus grands clubs qui le suivent depuis ses débuts tonitruants dans le football européen.

Décisif toutes les 106 minutes depuis le début de sa carrière



Après avoir porté les couleurs de plusieurs équipes de jeunes à Ottawa, le natif de Brooklyn a rejoint la réserve de La Gantoise en janvier 2018. Le club belge lui a donné sa chance contrairement à Stuttgart ou Salzbourg. Huit mois plus tard, il n'a eu besoin que de cinq matchs professionnels pour se faire un nom. Il a lancé sa carrière avec un but à chaque fois qu'il découvrait une compétition. Que cela soit en Jupiler Pro League ou dans les tours préliminaires de la Ligue Europa. Des débuts de rêves qui se sont poursuivis au fil de son réveil. A seulement 20 ans, Jonathan David a déjà joué 83 matchs professionnels et a été décisif en moyenne toutes les 106 minutes. Un ratio complètement fou qui a notamment fait du mal aux clubs français. En Ligue Europa cette saison, il avait marqué un doublé contre Saint-Etienne.

De grandes ambitions avec la sélection canadienne



Ses performances lui ont permis de goûter aux joies de la sélection canadienne. Un honneur assumé notamment lors de la Gold Cup 2019 qu'il a terminé avec le titre de meilleur buteur. En équipe nationale, il a des ambitions élevées et a notamment évoqué l'objectif d'une qualification mondiale à l'issue du tournoi nord-américain. Des ambitions qu'il traduit dans son avenir en club. Il y a quelques jours, son agent a ouvert la porte à un départ en annonçant même le championnat qui a la préférence de la jeune pépite. « Jonathan est prêt pour la prochaine étape. Sa préférence, c'est la Bundesliga » a avoué Nick Mavromaras au Ruhr Nachrichten. Si les nombreux prétendants peuvent se réjouir d'un transfert imminent, les clubs allemands semblent donc partir avec une longueur d'avance pour recruter une des futures stars du football mondial.