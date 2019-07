Mercato: L'Espanyol insiste pour Ben Arfa

Hatem Ben Arfa n'a pas manqué de propositions cet été. Le désormais ancien joueur de Rennes, il n'a pas prolongé un contrat qui se terminait le 30 juin dernier, ne sait néanmoins toujours pas où il évoluera la saison prochaine. Le Betis Séville s'est renseigné, tout comme Fernerbahçe mais sans que cela ne se concrétise vraiment. Dans le cas du club turc, c'est le joueur qui temporise. Et pour cause, selon le Mundo Deportivo, il serait manifestement très intéressé par la perspective d'évoluer en Liga et l'Espanyol serait sur les rangs. Dans l'attente d'une proposition définitive, il s'entraîne en solo.