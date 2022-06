Mercato : Les transferts africains du jour (27 juin 2022)

Auteur de 13 buts et 11 passes décisives la saison dernière en Bundesliga 2, le milieu offensif du FC Sankt-Pauli, Daniel-Kofi Kyereh , s'est engagé avec le SC Fribourg. Le club de la Forêt Noire a déboursé 4,5 millions d'euros pour s'attacher les services de l'international ghanéen. Le VfB Stuttgart, le Borussia Mönchengladbach, le Werder Brême, l'Union Berlin et le Besiktas avaient également montré de l'intérêt pour le joueur de 26 ans.



Der #SCF hat Daniel-Kofi Kyereh verpflichtet! Herzlich willkommen in Freiburg, Kofi! 👋





Ancien joueur de Metz et de Rennes, le défenseur international sénégalais Fallou Diagne (32 ans) quitte le KF Vllaznia en Albanie pour le Chennaiyin FC, dans l'élite indienne, où il suit son entraîneur Thomas Brdaric.

Le RC Lens fait signer son premier contrat pro à son jeune gardien de but Yannick Pandor. Apparu à 18 reprises la saison passée avec la réserve des Sang et Or en National 2, le jeune homme de 19 ans est international comorien depuis mars dernier.



✍ Premier contrat pro pour Yannick Pandor !





Le défenseur polyvalent malien du Red Bull Salzbourg Daouda Guindo (19 ans) a été prêté pour une saison au FC Saint-Gall, pensionnaire de l'élite suisse.



OFFIZIELL: Daouda #Guindo wechselt für die kommenden Saison in die Schweiz und unterschreibt einen Leihvertrag beim FC St. Gallen.

Mach uns stolz, Daouda! 💪





C'est presque fait : le président de Montpellier, Laurent Nicollin, a confirmé lundi l'arrivée imminente de l'attaquant international tunisien Wahbi Khazri, en fin de contrat à l'AS Saint-Etienne.