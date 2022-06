Mercato : Les transferts africains du jour (24 juin 2022)

Salis Abdul Samed monte en gamme. Le milieu de terrain ghanéen quitte Clermont Foot pour le Racing Club de Lens, où cet ancien de l'Académie Jean-Marc Guillou a signé un contrat de cinq ans. De quoi anticiper les possibles départs de l'Ivoirien Seko Fofana, contacté par le PSG, et du Malien Cheick Doucouré, courtisé par Crystal Palace.

✍️ 𝐔𝐧 𝐦𝐢𝐥𝐢𝐞𝐮 𝐯𝐨𝐥𝐜𝐚𝐧𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐚𝐮 𝐑𝐚𝐜𝐢𝐧𝐠 !

Milieu d’intensité, inlassable coureur et doté d’un jeu de pied de premier plan, @abdulsamedsali s’est engagé pour 5⃣ saisons avec les Sang et Or !

👉 https://t.co/igiA9hji0Y#FierDEtreLensois pic.twitter.com/kFJXW1gOiw

— Racing Club de Lens (@RCLens) June 24, 2022