Mercato : Les transferts africains du jour (20 juin 2022)

Djamel Benlamri a retrouvé un employeur. Libre depuis son départ du Qatar SC en avril dernier, le défenseur central international algérien de 32 ans s'est engagé en faveur d’Al Khaleej Club. Sous les couleurs du promu dans l'élite saoudienne, l'ancien de l'OL, sorti des plans prioritaires de Djamel Belmadi dans son compartiment de jeu, va tenter de se relancer dans un championnat où il avait déjà évolué entre 2016 et 2019.

Auteur d'une saison décevante à Valenciennes, l'ailier international burkinabé Abou Ouattara (22 ans), rejoint le Sheriff Tiraspol. L'ancien du Horoya et du LOSC s'est engagé en faveur du récent champion de Moldavie pour une durée non divulguée.

Ishaq Abdulrazak quitte Norrköping (L1 suédoise) pour Anderlecht. Âgé de 20 ans, le milieu de terrain polyvalent nigérian a signé un contrat de quatre saisons en faveur des Mauves.

From Norrköping to Brussels. There's a new Mauve in town. 🇳🇬 Welcome, Ishaq Abdulrazak. 🟣⚪

— RSC Anderlecht (@rscanderlecht) June 20, 2022