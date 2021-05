Mercato : Les Tigres officialisent l'arrivée de Florian Thauvin

Florian Thauvin chez les Tigres : c'est officiel ! L'international français quitte l'OM direction le Mexique où il s'est engagé dans l'un des clubs les plus populaires du pays. Arrivé à Marseille en 2013, l'international français de 28 ans aura disputé 8 saisons avec l'OM, excepté une petite parenthèses de six mois du côté de Newcastle. En 279 matchs disputés avec Marseille, Thauvin, passé notamment par Bastia, a inscrit 86 buts et a délivré 61 passes. Seule ombre au tableau, l'international tricolore n'a pas remporté de trophée avec la formation phocéenne. Du côté de Monterrey, Thauvin retrouvera une personne et un coéquipier qu'il apprécie particulièrement : André-Pierre Gignac. Les deux hommes ont noué un fort lien d'amitié du côté de Marseille mais également en équipe de France.