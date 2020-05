Mercato : Les rumeurs qui ont agité la journée de dimanche

Les rumeurs fiables...



Ça va se faire...

Miralem Pjanic va-t-il poursuivre sa carrière à la Juventus Turin ? Selon La Gazzetta dello Sport, le milieu de terrain bosnien serait prêt à faire ses valises pour rejoindre l’Espagne et un FC Barcelone qui voudrait remodeler son effectif en vue de la saison prochaine. Le quotidien italien précise même que l’ancien Lyonnais a déjà dit « oui » aux dirigeants blaugrana. Pour faciliter la transaction, la Juventus accepterait qu’un ou plusieurs joueurs fassent le chemin inverse mais, alors que la « Vieille Dame » voudrait le Brésilien Arthur, les Barcelonais seraient plus enclins à céder Nelson Semedo, Arturo Vidal ou Ivan Rakitic.Mais où va s’écrire l’avenir de Lautaro Martinez ? Annoncé avec insistance du côté du FC Barcelone mais également du PSG, l’attaquant argentin de l’Inter Milan pourrait finalement évoluer en Premier League dans les mois à venir. En effet, selon le quotidien britannique The Express, citant des sources en provenance d’Espagne, Manchester United serait prêt à lui offrir un pont d’or pour venir renforcer l’attaque des Red Devils, qui pourrait perdre Odion Ighalo, qui aurait vu le Shanghai Shenhua devenir plus gourmand pour son international nigérian. Lautaro Martinez pourrait donc être le remplaçant à Old Trafford de son compère d’attaque de l’Inter, Romelu Lukaku.Manchester United pourrait être le grand animateur du prochain mercato ! En effet, selon le quotidien britannique The Daily Mail, une des cibles du club du nord de l’Angleterre pourrait être... Adrien Rabiot ! Arrivé à la Juventus Turin l’été dernier, le milieu de terrain international français peine à faire son trou dans l’effectif de Maurizio Sarri malgré un temps de jeu grandissant avant l’interruption liée à la crise sanitaire. Cela attise la curiosité d’Ole Gunnar Solskjaer alors que Paul Pogba pourrait quitter Manchester United cet été. La « Vieille Dame », de son côté, verrait d’un bon œil un départ de l’ancien Parisien, arrivé libre de tout contrat.

Jean-Michel Aulas a, semble-t-il, changé d’avis sur le cas Houssem Aouar ! Alors que, fin avril, le président de l’OL a assuré que son jeune milieu de terrain continuerait sous les couleurs du club rhodanien la saison prochaine, le quotidien L’Equipe révèle dans ses colonnes que la donne n’est plus la même. Un bon de sortie aurait, en effet, été accordé au milieu de terrain de 21 ans dont le départ cet été serait désormais acquis.

Il faut dire que les clubs se bousculent au portillon pour attirer la pépite lyonnaise. Manchester City et Pep Guardiola l’auraient déjà ciblé alors que Jean-Michel Aulas avait récemment confié qu’il aimerait le voir à la Juventus. Chelsea et le PSG auraient aussi un œil sur Houssem Aouar.

Les rumeurs loin d’être fiables...

Vers un nouvel épisode Neymar-FC Barcelone ? En tout cas, le quotidien catalan Sport assure dans ses colonnes que l’international auriverde ferait tout pour retrouver le maillot blaugrana dès cet été. Ce dernier aurait refusé la baisse de salaire demandée par les dirigeants du PSG face à la crise économique liée à la crise sanitaire et se préparerait à formellement demander un départ dès cet été.

A cette fin, le FC Barcelone préparerait des offres incluant des joueurs dans la transaction afin, un an après avoir échoué, de convaincre les dirigeants parisiens de céder leur pépite brésilienne. Il faut tout de même rappeler que, très récemment, Neymar a confié que ses coéquipiers du PSG lui manquent.



Thomas Meunier va-t-il découvrir la Premier League ? En fin de contrat avec le PSG cet été et n’ayant pas caché que rester dans la Capitale n’est pas une issue qu’il rejette catégoriquement, l’international belge est l’objet de toutes les convoitises. Selon le tabloïd britannique The Sun, ce serait Tottenham qui serait le mieux placé pour s’adjoindre les services de l’ancien joueur du Club Bruges.

Mais, face à une concurrence féroce pour un joueur au profil qui pourrait intéresser plus d’un club, les Spurs auront très fort à faire pour espérer sceller cette arrivée l’été prochain. En effet, le Borussia Dortmund est sur ce dossier depuis plusieurs mois alors que Manchester United n’aurait pas abandonné toute ambition.