Mohamed Dräger bleibt Blauweiss!!! Wir verlängern die Leihe mit Mo um ein weiteres Jahr 😍🌶💙🤍🌶😍. Schönes Wochenende, Leute. Geniesst es 😎.#FCL #nomeLozärn #seit1901fürimmer pic.twitter.com/XdEe5I9WBR

— FC Luzern (@FCL_1901) June 17, 2022

reste au FC Lucerne. Le club suisse a annoncé qu'il avait obtenu la prolongation du prêt du latéral international tunisien, arrivé l'hiver dernier de Nottingham Forest et auteur d'une demi-saison de qualité (17 matchs, 3 buts, 7 passes décisives).Annoncé du côté de West Ham, le défenseur international marocain de Rennesconfirme son départ dans un long message posté sur son compte Twitter.L'Olympique de Marseille s'est offert l’ailier camerounais(18 ans), issu comme Clinton Njie avant lui de l’Académie des Brasseries du Cameroun.L'attaquant international sud-africain (6 sélections, 3 buts)va quitter Baroka pour les Orlando Pirates. Si la transaction n'a pas encore été officialisée, elle a été confirmée par un dirigeant de l'actuel employeur du Bafana Bafana à Kickoff.com.En fin de contrat à l'AS Saint-Etienne,devrait rejoindre Montpellier. Les négociations sont bien avancées entre le MHSC et l'attaquant international tunisien, également annoncé à l'OM précédemment.Auteur de la saison la plus prolifique de sa carrière à l'Union Berlin, l'attaquant international nigérianplaît en Premier League, où Nottingham Forest souhaiterait s'attacher ses services. Le promu devra selon la presse allemande payer une clause libératoire d'un montant de 20 millions d'euros pour le Super Eagle.