Mercato - Leonardo: "Neymar peut quitter le PSG"

Le communiqué du PSG déplorant l’absence de Neymar à la reprise de l’entraînement ce lundi n’a pas manqué de faire des vagues.

Aussitôt, le père de la star auriverde a réagi, assurant que le club était parfaitement au courant des obligations de son fils au Brésil. Et Leonardo d’enfoncer le clou, tard ce soir, dans un entretien accordé au Parisien.

"Neymar peut quitter le PSG, s'il y a une offre qui convient à tout le monde, lâche telle une bombe le directeur sportif du PSG. Mais à ce jour, on ne sait ni si quelqu'un veut l'acheter ni à quel prix. Tout cela ne se fait pas en un jour, c'est sûr…"

Et s’il admet des "contacts très superficiels" avec le Barça, Leonardo martèle: "Nous n'avons reçu aucune offre. On n'a pas vu que Barcelone était vraiment en position d'acheteur."



