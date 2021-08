Mercato : Leonardo : "Kylian Mbappé a envie de partir"

Leonardo est enfin sorti du silence au sujet de Kylian Mbappé. Le directeur sportif du PSG s'est exprimé concernant l'offre du club madrilène. "Nous avons verbalement dit non au Real Madrid. C'est très loin de ce qu'on considère être une valeur suffisante, loin de ce qu'on a payé pour le même joueur à 18 ans, d'autant que l'on devra verser une partie de cette somme à Monaco." Offre refusée donc pour le PSG qui souhaite conserver son attaquant français malgré le désir de l'intéressé de rallier la capitale espagnole. "La position du club a toujours été de garder et renouveler le contrat de Kylian. Il y a eu plusieurs réunions dans ce sens, et cela reste notre objectif. On a fait une proposition à Kylian au niveau des autres top joueurs et on a même fait plus récemment. Après, si un joueur a veut partir, on ne va pas le retenir. Mais il partira à nos conditions. On ne ferme la porte à personne mais on n'a pas reçu de nouvelle offre. Kylian Mbappé a envie de partir, ça me semble clair. Si le Real Madrid fait une offre, ça me semble clair… "

Leonardo a d'ailleurs semblé exaspéré de l'attitude du Real Madrid, qu'il juge illégale depuis deux ans. "Par rapport à la position du Real, ça ressemble à une stratégie pour avoir un non de notre part, pour montrer qu’ils ont tout essayer et d’attendre un an pour l’avoir libre. Cela fait deux ans que le Real se comporte comme ça, c'est incorrect, illégal même car ils ont contacté le joueur. C’est inacceptable pour nous, parce que ce n’est pas correct. C’est la preuve même de la stratégie : une offre arrive à un an de la fin de son contrat et à 7 jours de la fin du mercato. Ils veulent un refus pour montrer à Kylian qu’ils ont tout essayé et commencer à négocier pour l’année prochaine."

Un départ du champion du Monde 2018 semble donc compliqué en cette fin de mercato, mais pas impossible d'après Leonardo, qui n'avait pas prévu de voir partir Mbappé cet été. "On n’a pas prévu de reparler avec le Real Madrid. La deadline c’est le 31 août à minuit. C’est comme ça le mercato, pour nous on est clair : on le garde et on le prolonge. Mais on ne va pas le laisser partir pour une somme inférieure à ce qu’on a payé alors qu’on doit encore des sous à Monaco. Je ne prépare rien sur le marché pour l’instant. Il a un contrat d’un an, on veut le prolonger. On n’a jamais pensé à un plan B. On a créé une atmosphère très positive. On ne laissera personne changer ça."