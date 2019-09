Mercato Lens: Moukandjo en renfort

Après deux saisons en Chine, Benjamin Moukandjo est de retour en France. L'ancien joueur de Nancy et Lorient s'est engagé ce mercredi avec le RC Lens, en tant que joueur libre.

"Pour la petite histoire, je vais vous raconter ce que je m’étais dit quand j’ai commencé ma carrière, quand je suis arrivé en France. Il y avait 2 stades dans lesquels je me disais, il faut que je foule la pelouse et Lens en faisait partie. Parce que ces supporters-là, en France, il n’y en a pas beaucoup, explique l'international camerounais sur le site des Sang et Or. C’est pour ça que c’est un club qui mérite d’être là-haut, qui mérite de retrouver l’élite. C’est ce challenge qui m’excite, qui me parle encore plus. C’est pour ça que s’il fallait revenir en Ligue 2 c’était ici et pas ailleurs..."