Mercato : L’échange Arthur-Pjanic bientôt bouclé, un espoir lyonnais à Nice ?

Ça va se faire



Annoncé depuis de longues semaines, l’échange Arthur-Pjanic entre le FC Barcelone et la Juventus serait sur le point d’être conclu. D’après la radio catalane RAC1 et les médias italiens, les deux clubs sont tombés d’accord pour effectuer cette opération qui va voir le milieu brésilien rejoindre Turin jusqu’en 2025 avec un salaire annuel de 5,2 millions d’euros, alors que le Bosnien passé par Metz et Lyon signerait un contrat de quatre saisons avec le club catalan, qui lui verserait 7,5 millions d’euros par année. La Juve devra débourser 10 millions d’euros, Arthur étant valorisé à 70 millions d’euros et Pjanic à 60 millions.



Entré en jeu dans le temps additionnel jeudi soir lors de la victoire de Chelsea contre Manchester City (2-1), un succès qui a offert à Liverpool son premier titre de champion d’Angleterre depuis 30 ans, Pedro s’apprête à quitter les Blues. Car si l’ailier espagnol de 32 ans, en fin de contrat cet été, a prolongé son bail de quelques semaines pour terminer la saison à Londres, il devrait ensuite bien rejoindre l’AS Roma, rapporte Sky Sports. Il était arrivé en 2015 en provenance du FC Barcelone.

Les rumeurs fiables



Si le Paris Saint-Germain ne parvient plus à retenir ses pépites, l’Olympique Lyonnais s’en tire généralement mieux avec ses jeunes pousses, au sein d’un effectif certes moins pléthorique. Mais un grand espoir de l’OL, Amine Gouiri, pourrait bien changer d’air cet été. D’après Le Progrès, l’OGC Nice et son ambitieux propriétaire feraient le forcing pour s’attacher les services de l’attaquant de 20 ans, qui n’a disputé qu’une seule minute de jeu cette saison en Ligue 1. Foot Mercato affirme que le club rhodanien serait disposé à le laisser filer chez les Aiglons, moyennant une indemnité comprise entre 6 et 8 millions d’euros.

Les rumeurs loin d’être fiables



De retour à l’entraînement du PSG en début de semaine, Sergio Rico, doublure de Keylor Navas, va bien terminer la saison dans la capitale, lui qui est actuellement prêté par le Séville FC. Mais le portier de 26 ans devrait repartir une fois la saison terminée, même si le club parisien dispose d’une option d’achat. D’après Mundo Deportivo, Rico pourrait découvrir un autre championnat puisque Galatasaray chercherait à en faire le suppléant de Fernando Muslera, gravement blessé à la jambe droite et qui va être absent pendant de longs mois.