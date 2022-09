En quête d'un attaquant de haut niveau depuis la vente d'Alexander Isak à Newcastle, la Real Sociedad ne laissera pas passer la fin du mercato estival, ce jeudi soir, sans réinvestir une partie des 70 millions d'euros gagnés grâce à la vente du Suédois aux Magpies. Selon Marca, c'est en Liga que le club basé à Saint-Sébastien pourrait aller piocher pour remplumer son compartiment offensif. La cible numéro un des Basques n'est autre qu'Umar Sadiq, l'international nigérian d'Almeria.

Un serial buteur formé en Italie

Auteur de deux buts en trois matchs depuis le début de la saison avec le promu, le Super Eagle (7 sélections, 1 but) a été l'un des grands artisans de sa remontée dans l'élite, avec un total de 57 buts en 74 matchs de deuxième division. Formé à la Spezia et révélé à l'AS Roma, le joueur de 25 ans a multiplié les prêts avant de s'épanouir. Il est attendu ce jeudi par la Real Sociedad pour passer la visite médicale d'avant-signature. Un montant de 20 millions d'euros (plus 6 millions de bonus divers) est évoqué dans ce dossier.