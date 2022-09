Le mercato estival s’est achevé la nuit dernière et Cristiano Ronaldo n’a finalement pas bougé de Manchester United. Le quintuple Ballon d’Or va honorer la deuxième année de son contrat à Old Trafford. Il continue avec les Red Devils, faute d’avoir trouvé une porte de sortie. Toutes les pistes qui avaient été évoquées le concernant n’avaient au bout du compte rien de concret. Celle de Sporting y compris.

Cristiano Ronaldo n’a pas été proposé à Ruben Amorim



Un retour au bercail avait en effet été évoqué pour CR7. La presse avait même spéculé sur un véto mis par Ruben Almorim par rapport à ce transfert. L’entraineur lusitanien aurait menacé de quitter son poste si sa direction faisait signer le Mancunien. Il n’en est rien en réalité. Le technicien n’a jamais tenu de telles paroles. Il vient lui-même de l’assurer : « Ronaldo est un joueur de Manchester United et il ne m'a jamais été proposé. Il m'était donc impossible de mettre ma démission dans la balance [en cas de venue de Ronaldo]. D'autres choses m'auraient fait démissionner plus vite ».



Celui qui avait été annoncé un temps comme possible entraineur du PSG a aussi indiqué qu’il ne lui viendrait jamais à l’esprit de jeter l’éponge pour protester contre la venue d’une recrue non désirée. « Je ne le fais pas parce que je suis engagé envers le club et notamment envers mes joueurs. Cela est faux et cette hypothèse ne s'est jamais présentée. Elle a été très commentée mais ce ne fut jamais une hypothèse », a-t-il conclu.