Alors que l’Olympique Lyonnais semblait devoir se préparer à un été particulièrement agité, autant dans le sens des départs que des arrivées, la donne pourrait avoir changé depuis le week-end dernier. C’est tout du moins ce qu’a récemment laissé entendre Jean-Michel Aulas. "Cette année, si on se qualifie pour la Ligue des Champions, on n’en vendra qu’un seul. Si par malheur on ne l’était pas, on en vendrait un ou deux en plus", a-t-il ainsi assuré avant que l’OL ne fasse un pas sans doute décisif vers la C1.

Et Tanguy Ndombele a beau assurer "ne plus savoir ce qu’il veut", l’ancien Amiénois semble aujourd’hui le mieux placé pour quitter le club lyonnais, ce que n’a d’ailleurs jamais caché le président des Gones. Et si l’international tricolore fait partie des cibles visées par le Real Madrid, le club merengue espère bien attirer un autre Lyonnais.

Lyon n’a pas mis Ferland sur le marché Yvan Le Mée

A en croire AS, Zinédine Zidane aurait fait du défenseur français l’une des priorités du recrutement madrilène. A tel point que les champions d’Europe seraient prêts à débourser plus de 50 millions d’euros pour l’attirer dans la capitale espagnole. Pas convaincu par Sergio Reguilon, l’ancien champion du monde souhaiterait prêter le joueur de la Roja et faire du Francilien la doublure de Marcelo.

Reste à savoir si ces 50 millions d’euros suffiront à convaincre Jean-Michel Aulas. "Lyon n’a pas mis Ferland sur le marché, et le président Aulas aimerait en profiter encore une année. Mais cela dépendra des offres. Si une belle opportunité se présente au niveau du projet sportif, nous tenterons de trouver un accord qui arrangera tout le monde", a expliqué son agent Yvan Le Mée à Tuttosport.