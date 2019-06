Ce n'est pas vraiment une surprise... Après avoir déjà perdu Rafinha, Franck Ribéry et Arjen Robben, tous arrivés en fin de contrat, le Bayern Munich va voir partir James Rodriguez. Le milieu de terrain offensif, arrivé sous forme de prêt de l'autre côté du Rhin il y a bientôt deux ans, retourne au Real Madrid. Jamais l'international colombien n'est finalement parvenu à donner la pleine mesure de son talent en Bavière, où les entraîneurs qui se sont succédés ne lui ont accordé qu'une confiance minime. Son attitude a aussi parfois été remise en cause en interne, comme si l'ancien Monégasque ne faisait rien pour faire ses preuves du côté de l'Allianz Arena et s'y installer dans la durée.



Car cette possibilité existait, les champions d'Allemagne disposant d'une option d'achat estimée à 42 millions d'euros pour transformer l'essai. Mais d'une part les dirigeants et le staff technique semblaient d'accord sur la fin de l'aventure, et d'autre part le premier concerné a clairement exprimé son envie de ne pas rempiler. "La décision a été prise. Il est venu me voir et m'a personnellement demandé que le club n'active pas son option d'achat. Dans ces circonstances, cela n'aurait eu aucun sens de l'acheter", a confirmé le président du conseil d'administration, l'illustre Karl-Heinz Rummenigge, sur Sport1. Dans la mesure où personne ne souhaitait transformer le prêt en transfert définitif, l'issue était inéluctable.

Désormais, le Sud-Américain se retrouve donc sur le marché des transferts, puisque Zinédine Zidane ne croit pas en lui du côté du Real Madrid. Du point de vue des pensionnaires du Santiago-Bernabéu, la situation pourrait être une aubaine, car le départ de James Rodriguez rapporterait plus que les 42 millions d'euros qu'auraient été amenés à verser les Munichois. Encore sous contrat chez les Merengues jusqu'en 2021, Rodriguez dispose encore, à seulement 27 ans, d'une belle cote sur le marché. Celui qui s'est révélé au FC Porto a régulièrement été annoncé du côté de la Juventus au cours des dernières semaines, mais surtout au Napoli, où il pourrait retrouver un certain Carlo Ancelotti, en charge de façonner la reconstruction de Partenopei arrivés en fin de cycle.



Tous les buts du Bayern en Bundesliga cette saison :