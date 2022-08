Mercato : Le PSG y croit toujours pour Milan Skriniar

La rumeur s’est tassée depuis quelques jours, mais la piste n’a pas été abandonnée pour autant. Le PSG travaille toujours sur le recrutement de l’arrière slovaque, Milan Skriniar. Selon Le Parisien, les discussions sont toujours en cours avec la direction de l’Inter.

L’Inter demande trop

Les contacts n'ont pas été rompus mais la différence entre l’offre et la demande demeure « colossale ». L’Inter réclamerait 80M€ pour son défenseur. Pour le PSG, il est hors de question de monter jusqu’à ce prix, surtout pour un joueur qui sera en fin de contrat pour un an. Les responsables franciliens ne veulent pas payer plus qu’il n’en faut et ils se baseraient sur les exemples de Koulibaly et Koundé, transférés récemment contre respectivement 50 et 40 millions d’euros, comme repères dans leurs pourparlers avec les Nerazzurri.

Les Lombards se montrent, eux aussi, inflexibles. De fait, il n’est pas du tout impossible que ce transfert tombe définitivement à l’eau. Si cela venait à se produire, les Franciliens ne devraient pas être pris de court. Ils étudient des pistes alternatives pour leur défense. Les noms de ces autres cibles n’ont cependant pas fuité.