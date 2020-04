Mercato : Le PSG souhaiterait faire baisser le prix d'Icardi

Le prêt d’un an de Mauro Icardi au PSG arrivera bientôt à expiration. L’attaquant argentin, auteur de 20 buts en 31 rencontres avec la formation de Thomas Tuchel, est censé retourner à l’Inter Milan en juin prochain. Il peut très bien continuer son parcours chez les champions de France, mais pour cela il faut que les responsables franciliens déboursent entre 65 et 70M€. Ce qui correspond à l’option d’achat de l’international albiceleste. Et, aux dernières nouvelles, Leonardo et Nasser Al-Khelaifi n’ont pas vraiment l’intention de le faire.

L'Inter n'a pas de raison de céder

D’après le média italien Sky Sport, Paris est disposé à faire un effort pour conserver Icardi, mais à condition que l’Inter baisse son prix. La direction parisienne juge qu’avec la crise due au coronavirus et l’arrêt des compétitions,Il n’est pas sûr cependant que l’Inter cède face à cette demande. Leur joueur garde une très belle cote en Italie et l’intérêt évident de la Juventus à son endroit en est la preuve.