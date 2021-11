Mercato : Le PSG intéressé par Kessie ?

Le PSG pense déjà aux renforts qu’il pourrait s’offrir lors de la prochaine intersaison et sa principale cible a pour nom Franck Kessie. En effet, selon Foot Mercato, il y a un fort intérêt des vice-champions de France envers l’international ivoirien de l’AC Milan. Leonardo, le directeur sportif francilien, pense même à accélérer sur ce dossier à partir du mois de janvier prochain. Les discussions avec le joueur auraient par ailleurs déjà débuté et seraient à un stade avancé.



Le PSG en concurrence avec un club espagnol

Kessie sera en fin de contrat avec les Rossonerri en juin prochain. Pour l’instant, il n’y a pas eu d’accord trouvé avec ses responsables pour une prolongation. Et pour cause ; l’ex-joueur de l’Atalanta Bergame aurait de fortes exigences sur le plan salariale. Les deux parties sont dans l’impasse et c’est Paris qui pourrait en profiter pour attirer ce milieu défensif en son sein.

Le PSG n’est toutefois pas le seul club à lorgner Kessie. L’Atlético Madrid aurait aussi des vues sur l’Ivoirien. Diego Simeone rêverait d’associer ce dernier à Thomas Partey dans l’entrejeu. Sur le plan financier, les Colchoneros ne peuvent rivaliser avec les Franciliens mais ils ont d’autres arguments pour séduire leur cible, comme l’assurance de pouvoir jouer comme titulaire.