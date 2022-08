Depuis qu'il a été nommé conseiller football du Paris Saint-Germain, Luis Campos s'active pour trouver les joueurs qui correspondent au besoin de l'équipe entraînée par Christophe Galtier. Vitinha, Nordi Mukiele, Hugo Ekitike ou encore Renato Sanches sont ainsi arrivés. Et tandis que les départs tardent un peu plus à se concrétiser, c'est un nouveau milieu de terrain qui est visé par Paris. Joueur du Napoli, Fabian Ruiz intéresse l'équipe parisienne.



De fait, cette dernière a pris contact avec le joueur et son club pour voir ce qu'il serait possible de faire. En fin de contrat dans un an, le milieu de terrain espagnol est suivi par plusieurs écuries et le PSG aimerait devancer ses concurrents en le recrutant dès maintenant, quitte à payer plus que dans un an. Selon la presse transalpine, Naples aimerait récupérer trente millions sur la vente de son joueur. Ce dernier est de son côté prêt à tenter l'aventure que lui propose le PSG qui est désormais en négociations avancées sur le dossier.

Contrat de cinq ans

De son côté, Foot Mercato donne un peu plus de précisions sur le contrat que pourrait signer Fabian Ruiz, à savoir un engagement de cinq saisons avec Paris, et un salaire tournant autour des cinq millions d'euros net par an. Le média cite enfin le nom de West Ham, prêt à concurrencer le PSG dès maintenant, mais précise que le joueur de vingt-six ans n'est pas du tout tenté par le club londonien.