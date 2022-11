Pour renforcer son milieu de terrain, Paris pense à Ilkay Gundogan comme recrue à partir de l’été prochain. Cependant, les champions de France ne sont pas les seuls sur le coup. L'Atlético de Madrid souhaite également s'attacher les services de l’international allemand, dont le contrat avec Manchester City arrive à expiration en juin.

Manchester City ne compte plus trop sur Gundogan

Le milieu de terrain de 31 ans a de fortes chances de changer d’air au terme de la campagne en cours. Bien qu'il ait été un membre clé de l'équipe de Pep Guardiola ces dernières années et qu’il porte même le brassard cette saison, on ne se presse pas pour le prolonger. City pourrait même être tenté de le laisser partir et renouveler ses options au milieu de terrain.



Selon The Sun, l'Atlético suit donc la situation de près, car il est conscient de la nécessité de renforcer l’effectif suite à la sortie de route prématurée en Coupe d’Europe. Gundogan possède l’expérience et les qualités pour s’imposer au sein cette équipe. Reste à savoir s’il préfère ce choix ou celui qui le verra s’installer dans la capitale française.