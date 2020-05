Les rumeurs fiables

Et si Mauro Icardi coûtait finalement au PSG moins que le montant de son option d’achat, estimée entre 65 et 70 millions d’euros ? Ce serait le souhait de Leonardo, à en croire la Gazzetta dello Sport. Dans son édition de jeudi, le quotidien italien affirme que le directeur sportif parisien essaierait de faire baisser auprès de l’Inter le montant de ce transfert à 50 millions d’euros. Et ce en raison de la crise sanitaire et économique, qui va beaucoup impacter le mercato.

Les négociations avec les dirigeants lombards, forcément réticents, auraient déjà débuté pour évoquer l’avenir de l’attaquant argentin, auteur de 20 buts toutes compétitions confondues avec le PSG lors de cet exercice 2019-2020.

Icardi, déjà dans l'histoire du PSG :

Son compatriote Gonzalo Higuain pourrait lui traverser l’Atlantique. Selon le Washington Post, "Pipita", sous contrat avec la Juventus jusqu’en 2021, ne serait pas insensible à l’intérêt de DC United, où évolue son frère Federico.

Ca va se faire

Fils du légendaire Gheorghe Hagi, Ianis Hagi va poursuivre l’aventure aux Rangers affirment les médias roumains. Le milieu de terrain offensif de 21 ans, qui s’était engagé pour 5 saisons avec Genk l’été dernier, était prêté depuis fin janvier par le club belge en Ecosse. L’international roumain a eu un impact immédiat avec l’équipe de Steven Gerrard, inscrivant au total 3 buts, dont un doublé en Ligue Europa contre les Portugais de Braga.

Les rumeurs loin d'être fiables

Selon AS, Alexandre Lacazette, déjà pisté par l’Atlético par le passé, pourrait finalement bien rejoindre la capitale espagnole la saison prochaine. L’arrivée de l’ancien Lyonnais, sous contrat jusqu’en 2022 avec Arsenal, pourrait se faire dans le cadre d’un échange avec son compatriote tricolore Thomas Lemar, qui n’a pas réussi à s’imposer à Madrid depuis son arrivée en 2018.

Autre champion du monde à la peine de l’autre côté des Pyrénées, Samuel Umtiti a été annoncé un peu partout ces derniers temps. La dernière rumeur, du journal Sport, évoque un départ du défenseur central du Barça à l’Inter dans le cadre du transfert de Lautaro Martinez.