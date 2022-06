Mercato - Le départ de Pogba à Manchester United est officiel !

"Le club peut annoncer que Paul Pogba va quitter Manchester United à la fin juin, à l'expiration de son contrat", écrivent les Red Devils alors que des rumeurs insistantes envoient le Français de 29 ans à la Juve où il a joué de 2012 à 2016, ou bien au PSG, en pleine reconstruction. Selon les médias italiens, Pogba aurait donné son accord pour revenir à la Juve en acceptant de baisser son salaire pour retrouver la "Vieille dame", l'équipe où il a vécu ses plus belles années en club (2012-2016) avec notamment quatre titres de champion et une finale de Ligue des champions. La Gazzetta dello Sport évoque la possibilité que le Français utilise la sortie le 17 juin d'un documentaire qui lui est consacré ("Pogmentary") pour officialiser sa décision. Revenu à Old Trafford à l'été 2016 pour plus de 110 millions d'euros, un montant record à l'époque, Pogba a globalement déçu à United, n'affichant son indéniable talent que par éclipses. La saison 2016-2017 avait pourtant été prometteuse, avec une victoire en Coupe de la Ligue et en Ligue Europa, mais il n'a pu enrayer ensuite le déclin des Red Devils, sevrés de trophée depuis.

Il avait rejoint Manchester à 16 ans, en provenance du Havre, faisant ses débuts en 2012 avec l'équipe première, sous les ordres d'Alex Ferguson, avant de se mettre à dos l'ombrageux manager en partant pour l'Italie. Ses relations avec ses entraîneurs en Angleterre ont souvent été compliquées, voire parfois orageuses avec José Mourinho. Ole Gunnar Solskjaer, qui lui avait succédé, avait semblé, un temps, arriver à trouver le moyen de tirer le meilleur de lui au cours d'une saison 2019-2020 compliquée par les blessures, mais achevée à une belle 3e place en championnat, grâce à sa bonne entente avec Bruno Fernandes. La saison suivante, United avait même fini dauphin, à 12 points tout de même, de Manchester City et atteint la finale de la C3. Mais, en dépit d'un recrutement ambitieux avec son compatriote Raphaël Varane, Jadon Sancho et Cristiano Ronaldo, la dernière saison de Pogba à Old Trafford a été très décevante avec une 6e place finale.

