Mercato : Le Bayern va devoir trancher

Alors qu'on le pensait un temps vacillant, le Bayern Munich est toujours le maître à bord outre-Rhin. Sur la plus haute marche du classement au moment de l'interruption de la Bundesliga pour cause de pandémie de Codid-19, l'ogre bavarois et ses 29 trophées de champion d'Allemagne prépare déjà activement son futur visage. Se réinventer pour continuer à régner pourrait être le dogme du géant munichois.

Flick et Müller, les paris gagnants

Cette saison, le Bayern a su renverser la table en changeant de coach en cours de saison, remplaçant le contesté Niko Kovac par son adjoint Hansi Flick, plus respecté au sein du tumultueux vestiaire du FCB. Un pari qui a remis le club aux 5 Ligue des Champions sur le devant de la scène nationale, Flick étant même prolongé la semaine dernière par la direction du club jusqu'en 2023. Un choix audacieux, symbole des prises de risque de la formation allemande au même titre que Thomas Müller.

Le milieu offensif de 30 ans, que l'on imaginait à bout de souffle à l'Allianz Arena, est redevenu sous l'égide de Flick un incontestable titulaire de l'équipe, empilant les prestations de grande classe (10 buts, 17 passes décisives tcc) et prolongeant finalement ce mardi un nouveau bail avec son club formateur jusqu'en 2023 lui aussi.

Quid des cas Neuer, Thiago et Alaba ?

Est-ce un indice sur la manière dont le Bayern dictera sa politique sportive concernant ses autres cadres ? Manuel Neuer, Thiago Alcantara, David Alaba, Jérome Boateng et Javi Martinez sont entres autres les principaux joueurs en fin de contrat en 2021. Le dossier du portier de 34 ans est sans doute le plus délicat à gérer. La formation bavaroise a déjà pris les devants en recrutant le grand espoir allemand Alexander Nübel (Schalke 04) mais difficile pour le moment de juger des intentions des dirigeants concernant leur historique gardien.

Quant à Thiago et Alaba, ils sont des titulaires inamovibles de Flick dans des secteurs où la concurrence fait rage (Corentin Tolisso ou Lucas Hernandez en font d'ailleurs les frais) et abordent l'été en position de force. Enfin, Boateng et Martinez semblent être les deux joueurs les plus à même de quitter le groupe, puisque la presse allemande fait du défenseur français Dayo Upamecano (RB Leipzig) une cible prioritaire du Bayern au prochain Mercato.

Enfin reste à trancher la question des prêts. Philippe Coutinho (FC Barcelone) et Alvaro Odriozola (Real Madrid) paraissent certains de ne pas être conservés, au contraire d'Ivan Perisic (Inter Milan), dont la clause à 15 M€ en fait un excellent ailier de complément à Serge Gnabry et Kingsley Coman.