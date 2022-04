Mercato : le Bayern exclut de nouveau un départ de Lewandowski

Le Bayern a de nouveau exclut dimanche un départ de son attaquant vedette Robert Lewandowski cet été, quelques heures après des déclarations ambiguës du Polonais, que certains médias annoncent déjà à Barcelone la saison prochaine. À la question, "pouvez-vous exclure un départ de Robert Lewandowski à la fin de cette saison ?", le directeur sportif bavarois Hasan Salihamidzic a clairement répondu: "Oui" lors d'une émission sur Sky Allemagne dimanche. Le dirigeant a rappelé que le contrat de la star de 33 ans n'expirait qu'en juin 2023. "C'est clair que nous allons maintenant discuter de ce qui se passera ensuite", a-t-il dit. M. Salihamidzic a confirmé que les négociations n'avaient pas encore commencé. "Mais j'ai trouvé Lewandowski totalement détendu, je ne vois pas du tout que les positions se durcissent", a-t-il ajouté, alors que le club répète depuis des semaines qu'il n'est pas question de laisser partir son meilleur buteur, deux fois consécutivement meilleur joueur Fifa en 2020 et 2021.

Samedi soir, après la victoire 3-1 contre Dortmund qui a donné au Bayern son dixième titre consécutif de champion d'Allemagne, Lewandowski a répondu évasivement à la question de son avenir: "Pour le moment il ne se passe rien, on va voir. Ce n'est pas si simple pour moi", a-t-il dit, mais "il va bientôt se passer quelque chose". Cette petite phrase a immédiatement relancé les spéculations sur ses envies de départ. La presse évoque depuis quelques jours un possible transfert à Barcelone, autour de 40 millions d'euros. Déjà Soulier d'or européen en 2021, le canonnier a marqué 48 buts en 43 matches cette saison pour le Bayern, toutes compétitions confondues. Il domine le classement des buteurs de la Bundesliga avec 33 buts (en 31 journées) et il est actuellement en tête de celui de la Ligue des champions, avec 13 réalisations, mais le Bayern étant éliminé, il ne pourra plus défendre sa position contre son principal poursuivant Karim Benzema (12 buts pour le Real).