Mercato: Le Bayern et la Juventus sur un jeune de Manchester United ?

Dean Henderson (gardien, 21 ans), actuellement prêté à Sheffield United par Manchester United impressionne en Championship. Avec 10 cleans sheets à son compteur, une troisième place à trois points de Norwich et du Leeds de Bielsa, les performances de Sheffield United et surtout du jeune portier anglais ont interpellé les grands clubs que sont le Bayern et la Juventus selon ESPN.

Les Red Devils devront bientôt prendre une décision pour l'avenir de leur gardien, son contrat s'achevant en 2020. La chaîne américaine rapporte que le staff de l'académie mancunienne voit en Dean Henderson un futur numéro un à ce poste, une bonne nouvelle pour la pépite anglaise.