Mercato : Le Bayern accueille Coutinho

Ce n'est pas un lundi comme un autre pour le Bayern Munich. Arrivée en fin de semaine dernière en Bavière, Philippe Coutinho s'est officiellement engagé avec les champions d'Allemagne dans le cadre d'un prêt avec option d'achat, dont les détails financiers ont été révélés par le FC Barcelone: 8,5 millions d'euros pour le prêt, et 120 millions d'euros pour l'option d'achat. Soit le montant déboursé il y a 18 mois par les Blaugranas (sans compter les bonus) pour recruter l'international brésilien à Liverpool. Soixante-seize matches plus tard, Coutinho quitte le Barça avec un bilan de 21 buts, 11 passes décisives et quatre titres, et surtout un sentiment d'inachevé.

"Pour moi, ce transfert représente un nouveau challenge dans un nouveau pays, avec l'un des meilleurs clubs d'Europe, explique l'ancien chouchou d'Anfield sur le site de son nouveau club. Comme le Bayern, j'ai de grandes ambitions, et je suis convaincu que je peux les atteindre avec mes nouveaux coéquipiers."

Il prend le n°10 de Robben

Après avoir été un temps annoncé en Premier League, où il était en contacts avec Arsenal et Tottenham, puis au Paris Saint-Germain, où il faisait figure de monnaie d'échange idéale dans les négociations pour le transfert de Neymar, Coutinho a donc choisi de relancer sa carrière en Allemagne. "Lors des négociations à Barcelone, il nous a clairement fait savoir qu'il souhaitait absolument rejoindre le Bayern, explique Hasan Salihamidzic, le directeur sportif bavarois. C'est un joueur de classe mondiale doté d'une grande habileté, que nous pouvons déployer à divers postes dans notre ligne d'attaque. Le Bayern a encore gagné en qualité. Philippe Coutinho nous aidera à atteindre les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés cette saison."

A Barcelone, Ernesto Valverde n'avait pas trouvé le meilleur poste où l'utiliser. Où jouera-t-il au Bayern ? Dans un rôle de n°10, en tant que meneur de jeu axial, à la place occupée par James Rodriguez la saison passée ? Ou sur les ailes, là où le Bayern a perdu cet été les historiques Franck Ribéry et Arjen Robben, dont Coutinho récupère d'ailleurs le numéro... 10. Les internautes de Bild, dans un sondage, ont affiché une nette préférence pour voir le Brésilien dans le cœur du jeu. Mais c'est peut-être sur les côtés, où Serge Gnabry et Kingsley Coman sont un peu seuls, qu'il pourrait être utilisé dans un premier temps. Rappelons que le Bayern avait initialement ciblé Leroy Sané (Man City), un pur ailier, avant d'accélérer dans le dossier Coutinho, appelé au passage à devenir le joueur le plus cher de l'histoire de la Bundesliga, le premier à dépasser la barre symbolique des 100 millions d'euros, si les Munichois lèvent l'option d'achat de l'ancien Red.