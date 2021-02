Depuis le départ de Neymar à Paris durant l'été 2017, le Barça est désespérément en quête d'un joueur capable de suppléer le Brésilien dans le jeu. Ousmane Dembélé, Philippe Coutinho ou encore Antoine Griezmann ont tous été recrutés dans cette optique, sans avoir la réussite escomptée. Or, c'est peut-être en supervisant des écuries moins puissantes que le club catalan fera la bonne pioche. Le jeune milieu offensif d'Eibar Bryan Gil y ressemble. Percutant, déstabilisant, ce prospect de 19 ans qui appartient au FC Séville réalise une excellente campagne avec son écurie.

"Le meilleur joueur d'Espagne, comparable à Neymar"



Germán Vaya Ballabriga a avoué sur SER Catalunya que le Barça avait bien jeté son dévolu sur ce talent en devenir. « C’est le meilleur joueur d’Espagne en ce moment et je le compare à Neymar. Il a une grande polyvalence : il est ailier, milieu de terrain et ailier gauche. Il est impressionnant. J’ai parlé à Ramon Planes (directeur technique du FC Barcelone, ndlr) et il a Bryan Gil en tête. S’ils le font, il a une clause de 35 millions aujourd’hui, mais si Séville le prolonge, elle grimpera à 150 millions d’euros. »