Les ennuis financiers du FC Barcelone sont-ils terminés ? On pourrait l’imaginer si l’on en croit les informations qui émanent ce mercredi de la presse catalane. Le quotidien Sport affirme que Josep Maria Bartomeu, le président du club, s’est résolu à réserver une petite enveloppe pour le marché des transferts hivernal. 75M€, c’est le montant que les champions d’Espagne seraient enclins à débourser en ce début d’année afin de renforcer l’effectif de l’équipe professionnelle.

Le Barça prévoit aussi des ventes

Une réunion devrait se tenir dans les prochains jours du côté du Camp Nou pour fixer les priorités du mercato. L’option qui serait privilégiée en interne c’est de miser sur des joueurs de moins de vingt-cinq ans afin de préparer le futur. Et, il est aussi question de dégraisser afin de renflouer un peu plus les caisses du club. En ce sens, le dossier prioritaire se nomme Philippe Coutinho. Les responsables blaugrana sont prêts à laisser filer le Brésilien l’été prochain, mais il y aurait peu de chances pour que ça soit vers le Bayern de Munich. Le Barça espère plutôt faire affaire avec un club anglais, en raison de la propension qu’ont les cadors de la Premier League à surenchérir pour les joueurs qu’ils ciblent.