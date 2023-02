Mercato : Le Barça veut Gündogan pour l'été prochain

Le FC Barcelone a déjà une recrue en tête en vue de l'été prochain et du mercato estival. Ainsi, le club catalan souhaiterait attirer İlkay Gündoğan, le milieu de terrain et capitaine de Manchester City, dans son effectif. D'après le quotidien catalan Mundo Deportivo, le Barça aurait fait de l'international allemand sa priorité étant donné qu'il sera libre l'été prochain. En fin de contrat chez les Skyblues, celui qui a porté 66 fois le maillot de la sélection allemande n'a pas encore réussi à s'entendre avec ses dirigeants pour une prolongation. Il pourrait donc s'en aller du Nord de l'Angleterre l'été prochain et le Barça souhaiterait l'attirer dans ses filets.

Gündogan vers le Barça ?

Pour l'heure, rien n'est encore fait évidemment mais les dirigeants du Barça aurait placé le capitaine de Manchester City comme leur priorité du prochain mercato. Aujourd'hui âgé de 32 ans, il a déjà disputé 31 matchs cette saison avec City et le Barça souhaiterait le recruter en vue d'épauler les jeunes talents que sont Pedri et Gavi dans l'entrejeu. Mateu Alemany, le directeur du football du club blaugrana, aurait d'ailleurs récemment rencontré l’oncle du joueur. Cette rencontre aurait eu lieu pour discuter d'Andreas Christensen, représenté par l'oncle de Gündogan, sauf que des discussions auraient aussi eu lieu sur le joueur des Cityzens. Autant dire que ce dossier s'annoncera chaud cet été et que Barcelone pourrait faire un gros coup.