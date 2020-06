Mercato : Le Barça sur Cavani, Ndombele sur le départ, prolongation pour David Luiz ?

Les rumeurs fiables...

Ca sent la fin pour Tanguy Ndombele à Tottenham. L'Equipe nous apprend ainsi ce mercredi qu'une nouvelle altercation serait survenue entre l'ancien joueur de l'OL et son entraîneur José Mourinho en début de semaine. Le milieu de terrain international français, déjà lassé de ne plus jouer (il a passé les deux derniers matchs sur le banc), aurait alors fait part dans la foulée à ses dirigeants qu'il souhaitait partir. Et d'après le quotidien, Ndombele, sous contrat avec le club londonien jusqu'en juin 2025, n'aurait pas l'intention de revenir sur sa décision.

Notre confrère croit savoir que le Barça aurait déjà approché Tottenham pour tenter de récupérer l'international français, comme le club catalan l'avait déjà fait du temps où le natif de Longjumeau évoluait encore à Lyon. Le PSG, qui avait déjà cherché lui aussi à attirer le milieu de terrain avant qu'il ne mette le cap sur Londres, l'année dernière, pourrait lui aussi se positionner et proposer (comme Barcelone) un prêt avec option d'achat automatique aux Spurs pour l'ancien Amiénois.

Les rumeurs peu fiables...

Et si Edinson Cavani (33 ans) passait de Paris à... Barcelone. A en croire Sky Sport, l'attaquant uruguayen ayant refusé de prolonger son contrat au PSG pour y terminer la saison (mais il ne s'était pas vu proposer davantage), figurerait parmi les priorités du Barça. A une seule condition néanmoins selon la même source : que le club catalan ne parvienne pas à s'attacher les services du jeune attaquant argentin de l'Inter Milan Lautaro Martinez (22 ans), sous contrat jusqu'en 2023 et dont les Nerazzurri ont fixé le montant de la clause de départ à 111 M€.

Toujours d'après Sky Sport, Cavani n'apparaîtrait pas toutefois en première position de la liste de noms dressée par le Barça s'il échoue sur le dossier Martinez. L'ancien buteur de Naples serait notamment devancé par l'attaquant international gabonais d'Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang.

Ca va se faire...

Prolongation en vue pour David Luiz du côté d'Arsenal. A en croire les informations de Sky Sport, le défenseur central brésilien des Gunners pourrait prolonger l'aventure à Londres. Arrivé l'année dernière en provenance de Chelsea, l'ancien joueur du PSG avait signé un contrat d'un an uniquement sous les couleurs d'Arsenal, un bail qui arrivera à terme à la fin de ce mois de juin. Cependant, Sky Sport croit savoir qu'un autre contrat, là aussi d'un an, attendrait David Luiz, particulièrement apprécié par Mikel Arteta. Malgré la prestation catastrophique de son joueur face à Manchester City (3-0) la semaine dernière, l'entraîneur espagnol n'avait d'ailleurs pas hésité à prendre sa défense tout de suite après. Un même discours qu'il aurait tenu à sa direction pour la convaincre de proposer de rempiler au Brésilien.

