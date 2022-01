A court de liquidités, le FC Barcelone essaye de faire preuve d’ingéniosité dans ses pistes de renfort. Les responsables blaugrana lorgnent sur des éléments chevronnés mais auxquels personne ne pense, et en déboursant le moins d'argent possible dans la transaction. Un profil auquel correspond un certain Oscar. Cet ex international auriverde s’est fait oublier des écuries européennes depuis qu’il a rejoint la Chine en 2017.

Le Barça flaire le bon coup

Oscar n’a que 30 ans et il pourrait donc éventuellement rendre de services intéressants à la formation barcelonaise. Selon le média TNT Sports, les contacts ont été noués entre les différentes parties. Mais, il n’y a pas eu encore d’offre concrète transmise. L’agent d’Oscar est un certain Kia Joorabchian. Ce dernier est connu pour avoir fait venir en Europe le duo argentin Carlos Tevez – Javier Mascherano.



Si Oscar venait à débarquer à Barcelone, il ne sera pas le premier Brésilien à rejoindre le club catalan en provenance du championnat chinois. Par le passé, ça avait déjà été le cas de Paulinho. Ce dernier n’est cependant resté que six mois du côté du Camp Nou.