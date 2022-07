Mercato : Le Barça oublie Koundé avec Pau Torres

Avec Jules Koundé sur le point de sceller son transfert de Séville à Chelsea, il semble que le FC Barcelone ait tourné son attention vers le défenseur central de Villarreal, Pau Torres, selon Marca. Le Barça est déterminé à renforcer sa défense. Et Pau est plus ouvert à quitter l'estadio de la Ceramica qu'il ne l'était l'été dernier, lorsque Tottenham Hotspur a vu une offre de 55 millions d'euros rejetée par le club de Villarreal à l'époque.

Un défenseur gaucher voulu par Xavi

Pau Tores souhaitait mener l'équipe de sa ville natale en Ligue des Champions après sa campagne victorieuse en Ligue Europa. Cette année, cependant, le Sous-marin jaune participera à l'Europa Conference League et uniquement à celle-ci. On dit que Xavi Hernandez aime bien Pau et qu'il est attiré par l'idée qu'il soit un défenseur central gaucher, cette denrée rare dans le jeu moderne qui est convoitée pour faire sortir le ballon de l'arrière. L'idée d'associer Pau à Ronald Araujo au cœur de la défense barcelonaise lui est très séduisante.