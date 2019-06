Si le transfert d'Andre Gomes vers Everton semble le plus avancé, le départ de Malcom est d'ores et déjà prévu par les dirigeants du Barça. Un an après son arrivée rocambolesque en provenance de Bordeaux, et alors que la Roma l'attendait, le Brésilien va sans doute découvrir un nouveau club. Et s'il ne fait pas vraiment partie des plans de Valverde, il n'en reste pas moins que le club blaugrana espère le céder pour 35 millions d'euros...