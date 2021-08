Mercato: l'Autrichien Sabitzer signe jusqu'en 2025 au Bayern Munich

Le montant du transfert n'a pas été communiqué mais, selon plusieurs médias allemands, les Bavarois auraient dépensé quelque 15 millions d'euros pour racheter la dernière année du contrat du maître à jouer des "Roten Bullen". Il s'agit de la troisième recrue chipée par le Rekordmeister lors de ce mercato à son dauphin saxon, après le défenseur français Dayot Upamecano (42 millions d'euros) et l'entraîneur prodige de 34 ans Julian Nagelsmann (quelque 25 millions d'euros). "Marcel Sabitzer apporte tout ce dont un joueur a besoin au FC Bayern", a déclaré Oliver Kahn, président du Bayern. "Il n'aura pas non plus besoin d'une longue période d'acclimatation car il est déjà très familier avec la philosophie de notre entraîneur", a-t-il ajouté.

Jusqu'ici capitaine de Leipzig, l'Autrichien de 27 ans qui sort d'un Euro aboutit avec son équipe nationale aura cependant fort à faire pour se faire une place au sein du dispositif en 4-2-3-1 déjà bien rodé des Bavarois où Joshua Kimmich et Leon Goretzka sont bien établis au milieu de terrain. Il devra déjà se remettre de sa blessure musculaire aux adducteurs qui l'a contraint à déclarer forfait au moins pour les deux prochains matches de qualification pour la Coupe du monde de l'Autriche contre la Moldavie et Israël. Son arrivée constitue également une mauvaise nouvelle pour le champion du monde français Corentin Tolisso, peu épargné par les blessures depuis son intégration en Allemagne en 2017 et dont le Bayern cherche à se séparer d'ici la fin du mercato estival qui se termine mardi.