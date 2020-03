Mercato : Lautaro, le tube à venir de l'été

Dans un football européen où le prix des transferts connaît une inflation permanente, plusieurs joueurs pourraient être achetés pour plus de 100 millions d'euros durant l'été. Parmi eux, il y a Lautaro Martinez. L'attaquant de l'Inter Milan est suivi par de nombreux clubs. Le montant de sa clause de départ a été fixé à 111 millions d'euros. De quoi alimenter de nombreuses spéculations sur son avenir.

Si cette somme élevée est censée être dissuasive, plusieurs écuries ont déjà l'intention de s'aligner pour recruter un attaquant complet mais à la marge de progression encore importante. L'Inter n'aurait alors pas son mot à dire sur l'avenir d'un de ses meilleurs éléments, celui dont le prix en ferait le huitième joueur le plus cher de l'histoire.

Dans les mêmes temps de passage que Icardi



Lautaro Martinez mérite-t-il une telle place dans l'histoire du football ? Difficile à dire pour un joueur de seulement 22 ans. Mais quand on voit ce qu'il a déjà accompli, le retour sur investissement pourrait être très favorable dans quelques années. Moins de quatre ans après ses débuts chez les professionnels, et avant de terminer sa deuxième saison en Europe, l'Argentin a tapé dans l’œil du gratin européen dont Chelsea, Manchester City et le FC Barcelone. Efficace devant le but, il possède une technique et une science du placement largement au-dessus de la moyenne.

Cette saison, il a été impliqué sur 20 buts en 31 apparitions toutes compétitions confondues. Naturellement doué physiquement, le natif de Bahia Bianca fait souvent parler sa vitesse pour transpercer les défenses adverses. Après 49 matchs de Serie A, il a déjà marqué 17 buts. A titre de comparaison, au même stade de sa carrière, un Mauro Icardi déjà habitué à l'Europe n'avait marqué qu'un but de plus. Une statistique qui prouve la belle place de Lautaro Martinez dans la hiérarchie des attaquants actuels.

Lionel Scaloni, le sélectionneur argentin a même tenté une comparaison encore plus osée pour prouver la valeur de son attaquant dans une interview accordée à As. « C’est mal que je le dise mais si vous cherchez un attaquant en termes d’âge, de performance … si on retire Mbappé, Lautaro Martinez est le joueur que tout le monde veut. Mais attention, il est dans un super club, il ne sera pas facile de le faire partir de l’Inter. » Le débat est lancé, les enchères aussi !

Une très belle saison européenne



En Lombardie, Lautaro Martinez a su exporter l'efficacité avec laquelle il a brillé avec le Racing Club dans le championnat argentin. Il a réussi à surmonter toutes les difficultés pour être un des fers de lance offensifs de Nerazzurri qui ont longtemps lutté pour le Scudetto. En Ligue des Champions, le meilleur buteur de la Copa America U19 2017 a marqué cinq buts en six apparitions. Un ratio qui prouve son ascension.

Mais quelle sera sa destination ? Difficile à dire tant il est compliqué de cerner les limites de ce joueur au potentiel très élevé. C'est un des grands espoirs du ballon rond. Des espoirs, il y en a d'ailleurs beaucoup qui sont placés en lui par son pays. Avec neuf buts en 17 sélections, il pourrait être l'homme qui a tant manqué à Lionel Messi dans sa quête d'un titre international.

En Argentine ou en Europe, avec la sélection nationale ou sous les couleurs de son club, Lautaro Martinez est un joueur capable de faire la différence tout de suite mais aussi de s'illustrer sur le long terme, qu'importe le contexte dans lequel il arrivera. Le type de joueurs que tout le monde veut. Quitte à y mettre plus de 100 millions.