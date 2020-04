Mercato : L'Atlético pense à Luis Suarez, de Saragosse

Que les amoureux du FC Barcelone ne s'inquiètent pas : Luis Suarez ne signera pas à l'Atlético de Madrid. Il n'a en effet jamais été question d'un potentiel transfert de l'Uruguayen au sein du club de la capitale. En revanche, le jeune buteur colombien du Real Saragosse, homonyme de l'avant-centre, serait bien sur les tablettes de Diego Simeone pour le prochain mercato estival.

Le jeune Luis Suarez plait à Simeone

Selon les informations du média The Athletic, Luis Suarez pourrait faire l'objet d'une offre de l'Atlético dès l'été prochain. Le club madrilène, qui est en quête d'un renfort à ce poste après une saison où son secteur offensif a été jugé défaillant, serait entré en contact avec l'entourage du joueur. Le départ d'Antoine Griezmann n'a pas été totalement comblé en termes de rendement malgré l'arrivée en grandes pompes du prodige portugais Joao Felix. Auteur de 17 buts et 3 offrandes en deuxième division espagnole, ce jeune attaquant colombien appartient à un club britannique, Watford, et réalise une campagne très aboutie en prêt avec le maillot de Saragosse. Un profil intéressant pour l'Atlético, qui cherche un talent à moindre prix.