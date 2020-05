L’Atalanta Bergame, meilleure attaque de Serie A avec 70 buts inscrits depuis le début de saison, est le seul club italien à compte dans ses rangs trois joueurs à plus de 10 réalisations : Josip Ilicic (15 buts), Luis Muriel (13) et Duvan Zapata (11). Deuxième meilleur buteur du championnat transalpin la saison dernière avec 23 buts, ce dernier a vu en janvier l’Atalanta lever son option d’achat, estimée à 12 millions d’euros, auprès de la Sampdoria, qui l’a prêté ces deux dernières saisons au club de Bergame, qui a décroché une qualification historique pour les quarts de finale de la Ligue des champions.



"Il s’agit d'un investissement important qui représente pour le club une volonté claire de maintenir le niveau technique de l'équipe première et d'affronter les défis de la Serie A et de la Ligue des Champions", pouvait-on alors lire dans le communiqué des Nerazzurri. Auteur de 40 buts, dont 34 en Serie A, depuis son arrivée à Bergame à l’été 2018, le puissant attaquant colombien est particulièrement suivi. L’intérêt de la Juventus, pour en faire le successeur de Gonzalo Higuain, a longtemps été évoqué, et l’Atalanta souhaiterait blinder son contrat, et le prolonger jusqu’en 2024 d’après La Gazzetta dello Sport.

Pas vendu à moins de 55 millions ?



Avant la crise sanitaire et économique, la valeur du joueur de 29 ans était estimée à 45 millions d’euros. Et si le club italien ne serait pas vendeur à moins de 55 voire 60 millions un autre prétendant serait entré dans la danse. L'Eco di Bergamo affirme ainsi qu’en plus du club turinois, l’Atlético de Madrid serait également fortement intéressé par Zapata, pour remplacer Diego Costa.



Il devrait quoi qu’il en soit bientôt retrouver les terrains, les joueurs de Serie A ayant effectué leur retour à l’entraînement en vue d’un redémarrage de la saison. Mais pourra-t-il poursuivre sur sa lancée ? Pour l’ancien joueur et entraîneur du club bergamasque Ottavio Bianchi, cité par La Gazzetta dello Sport, Duvan Zapata sera celui "qui rencontrera le plus de difficultés car il a une masse musculaire folle, cela prendra du temps". Réponse dans quelques semaines…

Les 23 buts de Zapata, son record !